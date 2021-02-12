Объем ввозимых в РФ смартфонов сократился в 2020 году на 10%

В прошлом году на 10% упал ввоз смартфонов в Россию, составив 43,3 млн штук.

При этом в четвертом квартале импорт сократился на 27% - до 11 миллионов устройств.

Как сообщается в отчете, подготовленном аналитическим центром холдинга GS Group, в 2020 году рынок смартфонов попал в классические ножницы. С одной стороны, гаджеты требовались для удаленной работы, а также для онлайн-медиа на время карантина, а с другой, из-за неопределенности в экономике и закрытия отдельных отраслей граждане решили, что лучше сберегать, чем тратить.

«В зависимости от новостей рынок сдвигался вверх или вниз, а магазины его активно разогревали, но к концу года спрос выдохся», — приводит данные исследования «РИА Новости».

Ситуацию усугубили сбои в логистике, дефицит чипов, падение курса рубля и торговая война США с Китаем, отмечают аналитики.

В результате на 2,7 млн штук сократился импорт смартфонов стоимостью от 8 до 26 тысяч рублей. При этом на 2,3 млн штук вырос импорт гаджетов стоимостью от 26 тысяч рублей.

Отмечается, что спад произошел в основном из-за сокращения объемов поставок продукции Huawei на 2,7 млн штук. Рост же был обеспечен импортом дорогих смартфонов от Samsung на 1,2 млн штук, Xiaomi — на 0,9 миллиона штук и Apple — на 0,6 миллиона штук. Импорт смартфонов стоимостью от 2 до 8 тысяч рублей уменьшился в 2020 году на 30% - до 5,4 млн штук.

Согласно отчету, оборот российского рынка смартфонов составил в 2020 году 891 млрд рублей, а расходы на смартфоны в России выросли на 12% благодаря росту курса валют.

Ранее стало известно, что в России наблюдается резкий скачок цен на телевизоры и компьютеры. Он уже достигает 20%.

Как сообщал ridus.ru, по новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения смартфоны. Данная норма не распространяется на планшеты и ноутбуки.