Эксперты назвали основные тенденции развития избирательной системы России

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) презентовала доклад «Эволюция избирательного законодательства в современной России», в котором говорится об истории формирования избирательной системы России и тенденциях её дальнейшего развития.

По мнению экспертов, одна из значимых частей доклада — противопоставление российской системы с архаичной избирательной системой США, кризис которой мы наблюдали во время последних президентских выборов осенью 2020 года.

Возникший кризис повлек за собой гражданское противостояние, серьезное недоверие результатам голосования, и в конечном счете — потерю легитимности президентской власти. Предельно важно, чтобы наша система была защищена от подобных кризисов. Пока это в целом так. Однако развитие системы должно продолжаться — она должна быть устойчивой, и в то же время — становиться комфортной для избирателя. Способствовать этому будет внедрение новейших электронных технологий и расширение практик общественного наблюдения за выборами, — рассказал директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко.

В докладе также говорится о том, что большинство изменений в российской избирательной системе нацелено на расширение возможностей для реализации гражданами своего активного избирательного права. Это способствуют росту политического участия россиян в избирательном процессе, что делает его более легитимным, обратил внимание политолог Ильман Алипулатов.

Латышский правозащитник Эйнарс Граудиньш отметил, что в условиях усиливающегося давления со стороны стран Запада России необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы оградить электоральный процесс от внешнего воздействия.

«Этому в докладе уделено особе внимание. И инициативы, принимаемые в этом направлении, такие как введение в избирательное законодательство понятий „кандидат, выполняющий функции иностранного агента“ и „кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента“ — вполне справедливы. Избиратели должны быть проинформированы о том, чьи интересы представляет тот или иной участник выборов. Это ни в коем случае не дискриминация кандидатов, это — нормальная открытость и гласность», — заключил Граудиньш.