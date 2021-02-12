В Совфеде поддержали инициативу РКН в отношении иностранных IT-компаний

Заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер предложил обязать транснациональные IT-корпорации открывать свои представительства в России. По его словам, это необходимо для того, чтобы устранить трудности, которые возникают при взаимодействии российских властей и зарубежных онлайн-компаний.

«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции — как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки», — пояснил Вагнер.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова назвала предложение Роскомнадзора разумным и правильным.



Многие транснациональные корпорации — будь то представители автопрома, фармацевтической индустрии, любого другого сектора экономики, кроме соцсетей и видеохостингов, — уже прошли этот путь. Нельзя работать в одной стране по законам другой страны. Это базовый принцип международного сотрудничества. Тем более, что речь идет о десятках миллионов пользователей данных платформ ежедневно, — заявила Рукавишникова в интервью ridus.ru.

Она отметила, что ведущие IT-компании мира давно русифицировали свои площадки. Значит, они заинтересованы в российском рынке.

«Следующий логичный и естественный шаг — открытие своего официального представительства, которое будет на месте отслеживать весь контент, отсеивать противоправные материалы, проводить их экспертизу, решать спорные вопросы и так далее. А также, что немаловажно, платить налоги с доходов от рекламной деятельности. Это цивилизованный и устоявшийся подход для ведения крупного бизнеса в различных странах. Убеждена, что интерес к российскому рынку со стороны этих платформ будет веским аргументом при принятии ими решения о создании в России своих официальных представительств», — заключила Ирина Рукавишникова.



Как уже писал ridus.ru, наибольших успехов в регулировании IT-корпораций достигла Турецкая Республика. В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

«Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только таким образом мы сможем получить результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль», — обратил внимание член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.