найти ×
   
  • USD +0.18
    73.94
  • EUR +0.17
    89.61
СохранитьСохранено0
×

10209

В Совфеде поддержали инициативу РКН в отношении иностранных IT-компаний

Small f632c44589
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. © Facebook

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. © Facebook

Заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер предложил обязать транснациональные IT-корпорации открывать свои представительства в России. По его словам, это необходимо для того, чтобы устранить трудности, которые возникают при взаимодействии российских властей и зарубежных онлайн-компаний.

«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции — как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки», — пояснил Вагнер.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова назвала предложение Роскомнадзора разумным и правильным.

Многие транснациональные корпорации — будь то представители автопрома, фармацевтической индустрии, любого другого сектора экономики, кроме соцсетей и видеохостингов, — уже прошли этот путь. Нельзя работать в одной стране по законам другой страны. Это базовый принцип международного сотрудничества. Тем более, что речь идет о десятках миллионов пользователей данных платформ ежедневно, — заявила Рукавишникова в интервью ridus.ru.

Она отметила, что ведущие IT-компании мира давно русифицировали свои площадки. Значит, они заинтересованы в российском рынке.

«Следующий логичный и естественный шаг — открытие своего официального представительства, которое будет на месте отслеживать весь контент, отсеивать противоправные материалы, проводить их экспертизу, решать спорные вопросы и так далее. А также, что немаловажно, платить налоги с доходов от рекламной деятельности. Это цивилизованный и устоявшийся подход для ведения крупного бизнеса в различных странах. Убеждена, что интерес к российскому рынку со стороны этих платформ будет веским аргументом при принятии ими решения о создании в России своих официальных представительств», — заключила Ирина Рукавишникова.

Как уже писал ridus.ru, наибольших успехов в регулировании IT-корпораций достигла Турецкая Республика. В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

«Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только таким образом мы сможем получить результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль», — обратил внимание член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

В других СМИ:

Картина дня

главное

Main slider e28998875f

Экс-продюсер Алсу вырубил деревья и обнес забором лесопарк под Москвой

00476читать позжечитаю позже
Main slider d36dceb715

Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока 2»

-104181читать позжечитаю позже

главное

Бездна новостей
Все новости

Космос
На МКС доставят систему для выработки воды из урины астронавтов12 февраля

Стыковка грузового корабля с МКС намечена на понедельник, 22 февраля.

305833читать позжечитаю позже

Знаменитости
Спорт
Криштиану Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в соцсетях12 февраля

По этому показателю он обходит многих звезд шоу-бизнеса.

-205621читать позжечитаю позже
распахнутьcвернуть

гражданская журналиcтика


Здоровье
Пять знаменитостей, успешно перенесших трансплантацию костного мозга12 февраля

Тут напрашивается рассказ про банкира Олега Тинькова. Но нет.

202088читать позжечитаю позже

Путешествия
Озеро Баскунчак: фотоистория самой соленой железной дороги России12 февраля

Чем оно знаменито и причем здесь железная дорога?!

402687читать позжечитаю позже

Политика
Технологии
Насколько законно использовать дроны на политических акциях11 февраля

Покажем наглядно, как законно использовать дроны в России.

201843читать позжечитаю позже

СМИ
Юмор
Топ-50 самых умопомрачительных заголовков прошлого года11 февраля

В 2020 году было как-то не до сбора заголовков.

502044читать позжечитаю позже

Общество
Криминал
«Организация»: кем был брошен вызов наркогипнотическому терроризму10 февраля

Благодаря мужеству борцов с этим злом, мы можем спать спокойно.

405058читать позжечитаю позже

мнение (0 из 0)

Евгений Валяев

юрист, политический аналитик
Найден новый способ привлечь зарубежных туристов: насколько он реален?
301395читать позжечитаю позже

Наталия Курчатова

Собкор «Ридуса» в Донбассе
Записаться в эльфы
-202254читать позжечитаю позже

Татьяна Рыбакова

Писатель, журналист
Булыжник для маленького человека, или Как бедным наказать богатых
403055читать позжечитаю позже

интересное

Main slider c8cbe8b0f1
Компьютерные игры

Как геймеры отнеслись к переносу российской игры King's Bounty 2

10388читать позжечитаю позже

Компьютерные игры
Эротические игры помогли магазину Steam установить рекорд в 50 000 товаровсегодня

На фоне текущей распродажи вы можете заметно обогатить свою коллекцию.

10433читать позжечитаю позже
Компьютерные игры
Эротические игры помогли магазину Steam установить рекорд в 50 000 товаров
10433читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые усомнились, что найденный на «заморозке» SARS-CoV-2 опасен для людей
002280читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые указали на признаки суперраспространителей коронавируса
101816читать позжечитаю позже

Наука и техника
Ученые усомнились, что найденный на «заморозке» SARS-CoV-2 опасен для людей12 февраля

Вирус нашли на замороженном мясе и морепродуктах.

002280читать позжечитаю позже

Здоровье
Наука и техника
Ученые указали на признаки суперраспространителей коронавируса12 февраля

Выяснилось, что 18% инфицированных ответственны за 80% передач COVID-19.

101816читать позжечитаю позже

Здоровье
Врач рассказал, кому положена бесплатная постковидная реабилитация по ОМС12 февраля

И есть ли она в России.

-102950читать позжечитаю позже

полезное

Main slider bd3e4c4e2e
Здоровье
Спорт

Пять важных преимуществ высокоинтенсивных интервальных тренировок

504386читать позжечитаю позже
Здоровье
Сомнолог рассказал, безопасно ли принимать мелатонин при нарушениях сна
302965читать позжечитаю позже
Еда
Названы фрукты, которые могут улучшить память и работу мозга
401946читать позжечитаю позже
Здоровье
Как сохранить женское здоровье в зимние холода
-403249читать позжечитаю позже

Еда
Здоровье
Не только для глаз: 5 полезных свойств черники, о которых вы могли не знать11 февраля

Зимой можно есть замороженную чернику, а вот летом стоит переходить на свежую.

603317читать позжечитаю позже

Здоровье
От каких процедур стоит отказаться женщинам после вакцинации COVID11 февраля

Но это временная мера.

001927читать позжечитаю позже

Здоровье
Пять простых, но эффективных способов снизить уровень «плохого» холестерина11 февраля

Следить за уровнем «плохого» холестерина очень важно.

401425читать позжечитаю позже

развлечения


Животные
Общество
Девушка показала, как живет ее питомец: теперь ему завидует весь интернет12 февраля

Действительно есть чему завидовать.

103162читать позжечитаю позже

Экология
Общество
Парень нашел интересное применение мусору. Теперь на нем можно музицировать12 февраля

Отличная идея для вторичной переработки отходов.

205009читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Фермеров шокировала гигантская змея. Но ее размер — это не самое страшное12 февраля

Фермеры пригласили опытного охотника на змей, чтобы осмотреть найденную ими особь.

104981читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Мужчина изобрел вечный двигатель с помощью таксы и игрушки12 февраля

Пора подавать заявку в Нобелевский комитет.

103596читать позжечитаю позже

Животные
Пес придумал себе новое развлечение и очаровал интернет12 февраля

Забавлялся снова и снова.

904608читать позжечитаю позже

Общество
Неожиданные постеры к фильмам, в которых актеров заменили герои Disney12 февраля

Хотите увидеть Мулан в «Мемуарах гейши»?

103370читать позжечитаю позже
Животные
«Прыжок с переворотом»: кот впечатляюще покорил высоту
7011923читать позжечитаю позже
Животные
«Бело-рыжее братство»: милую историю дружбы кота и пса сняли на видео
8011188читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Стоит ли спать со смартфоном: так ли безвредны наши гаджеты

Врач-невролог советует удалять их на пару метров и отключать от сети.

119320читать позжечитаю позже

Интернет
Бесплатный антивирус: поможет ли он защитить компьютер24 ноября 2020

Стоит ли экономить на программах такого рода?

-118253читать позжечитаю позже