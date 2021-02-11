В России могут появиться плавучие поселки

Целые поселки на воде могут возникнуть в России.

Предполагается, что хаус-ботам даже представят официальный статус.

Появление такой необычной недвижимости поспособствует не только привлечению туристов, но и откроет новые виды инвестиций для россиян.

Как сообщается в репортаже «РЕН ТВ», изнутри все выглядит как обычная квартира или домик в лесу, но, выйдя на террасу, ты оказываешься на берегу реки или водохранилища.

Плавучий дом позволяет даже совершить небольшой круиз. А поскольку платить за землю не нужно, о финансовых выгодах и говорить не приходится.

В настоящее время возникают только вопросы, связанные с содержанием хаус-ботов. Пока еще до конца не определено, как подводить к плавучим домам коммуникации и автономную систему энергоснабжения.

В октябре 2017 года компания Arkup представила концепт плавучего и полностью автономного дома, который способен обеспечить себя электричеством и водой, а также может легко перемещаться по воде и при надобности становится стационарным.



Ранее сообщалось, что три искусственных острова появятся посреди вод Малаккского пролива в малазийском штате Пенанг. Эти рукотворные участки суши станут культурными, деловыми и жилыми центрами.

