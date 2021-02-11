Европарламент призвал Украину запретить сайт «Миротворец»

Европейские депутаты поддержали резолюцию, призывающую запретить украинский сайт «Миротворец».

По мнению парламентариев, руководство сайта нарушает закон, используя личные данные сотен людей.

Европарламент сожалеет о том, что на Украине получили широкое распространение запугивание, язык вражды и давление в политических целях, говорится в резолюции.

«Миротворец» создает напряженность в обществе и незаконно использует личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и представителей меньшинств, приводит «РЕН ТВ» слова членов Европарламента.

Как отмечает телеканал, существующий с 2014 года сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их изменниками Украины. Недавно в этом списке оказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Весной 2016 года ресурс включил в свою базу данные иностранных репортеров, получивших аккредитацию самопровозглашенных республик Донбасса. Также в списках значатся имена некоторых деятелей культуры России.

В числе знаменитостей, которые были добавлены в базу «Миротворца», — экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, французский актер Сами Насери, сооснователь британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс, певец Сергей Шнуров, актер Константин Хабенский и многие другие. Хотя внимание украинских правоохранительных органов неоднократно обращали внимание на то, что администрация «Миротворца» нарушает законы о персональных данных, никаких мер к сайту принято не было.

