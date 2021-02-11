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Метод ГБО помог столичным врачам спасти пациентку со 100% поражением легких

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© Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

© Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Врачам НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалось спасти 63-летнюю женщину со стопроцентным поражением легких.

Как сообщает столичный департамент здравоохранения, пациентку госпитализировали в тяжелейшем состоянии, поскольку она долго лечилась самостоятельно.

По результатам КТ у нее выявили стопроцентное поражение легких, и врачам потребовалось почти три недели, чтобы вывести ее из состояния, при которой необходима интенсивная терапия.

Большую роль в спасении женщины сыграло лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), отмечается на сайте Депздрава. Уже после первого сеанса в барокамере она смогла самостоятельно вставать, посещать душ и передвигаться, а через пять сеансов кислородная поддержка больше не потребовалась.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В основу метода ГБО, который применяется для пациентов с коронавирусом, положено насыщение крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Практика показала, что такой метод гораздо эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация — еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки.

По свидетельству врачей, в результате у пациентов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается сатурация — содержание кислорода в крови. Гипербарический кислород также усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты, говорится в сообщении ведомства.

Как писал ранее ridus.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить информацию СМИ о гибели трех пациентов с коронавирусом, произошедшей из-за прекращения подачи кислорода в реанимации Никольской больницы в подмосковном Одинцово.

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