Митрохин отказался комментировать раздор в «Яблоке» из-за Навального

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко раскритиковал открытое письмо Григорию Явлинскому, составленное главой псковского отделения партии Львом Шлосбергом.

Шлосберг в своем письме заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» ударила не только по блогеру Алексею Навальному, но и по добросовестным людям, которые являются избирателями партии «Яблоко».

Статья Явлинского никого не ударила — ни Навального, ни людей, — написал Иваненко. — Понятно, что вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для вас они — избиратели, а для Явлинского — люди! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому Вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма.

По мнению Сергея Иваненко, Лев Шлосберг зря считает Навального близким к людям, которые придерживаются либеральных взглядов. Зампредседателя «Яблока» напомнил, что Алексей в свое время был исключен из партии за национализм, участие в «Русских маршах» и сотрудничество с «фашистом» Александром Беловым-Поткиным. «Если Навальный придет к власти, то такие как вы или мы будут уничтожены на корню», — выразил Иваненко уверенность в письме Шлосбергу.

«Ридус» попросил прокомментировать позицию Сергея Иваненко экс-председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Он ответил, что с мнением Иваненко еще не знаком, поэтому ничего говорить не будет. Письмо Льва Шлосберга бывший председатель «Яблока» также не захотел комментировать, положив трубку.

Напомним, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский назвал заявления Алексея Навального популизмом и национализмом. Явлинский считает, что в идеях и повестке Навального нет ничего позитивного. Более того, утверждает политик, Алексея Навального и его окружение не волнуют судьбы россиян, которые по их призыву вышли на незаконные митинги и оказались за решеткой.