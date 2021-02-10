Эксперт объяснил штрафы за отказ от устойчивого интернета и цензуру в Сети

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крупных штрафах за нарушение закона об устойчивом интернете.

Согласно документу, если операторы связи не захотят устанавливать оборудование, необходимое для противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории России, то они будут оштрафованы на сумму от 15 тысяч до 500 тысяч рублей. В частности, для должностных лиц штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Повторное нарушение закона грозит увеличением штрафов. Должностные лица обязаны будут тогда заплатить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 60 тысяч до 100 тысяч, а юридические лица — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за отказ операторов устанавливать и применять технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к незаконной информации. Для граждан такой штраф составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч, для индивидуальный предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Рассматриваемые в Госдуме закон предусматривает также увеличение штрафов (до одного миллиона рублей) за повторное неисполнение требований в течение года.

Законопроект об отвественности за нарушение закона об устойчивом интернете также включает в себя поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов, нарушающих права и свободы граждан России. Речь идет прежде всего о цензуре в отношении СМИ и простых россиян.

Таким образом, игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав граждан РФ повлечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Повторное нарушение закона будет караться штрафами в размере от 200 тысяч до 300 тысяч для физических лиц, от 500 тысяч до 700 тысяч для должностных лиц, от 1,5 миллиона рублей до 3 миллионов для юридических лиц.



Еще Госдума ужесточает ответственность в сфере защиты персональных данных. Теперь обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 6 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. Сейчас штрафы за это правонарушение установлены в два раза меньше.

Законопроекты о штрафах направлены на актуализацию действующего законодательства в сфере регулирования онлайн-пространства, рассказал в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В России есть установленные законом требования по обеспечению устойчивого функционирования интернета, но до сих пор не введена ответственность за их неисполнение. Или эта ответственность чересчур мягкая. Незаконные действия тех или иных интернет-площадок не должны оставаться безнаказанными, — пояснил эксперт.

Малькевич считает, что суммы штрафов слишком маленькие. По его мнению, штрафы должны быть более чувствительными.

«Наши депутаты стесняются стукнуть кулаком по столу. Они постоянно показывают, что приглашают к диалогу представителей IT-отрасли, хотя многие из этих людей на диалог, к сожалению, не настроены. Поэтому правовое регулирование социальных сетей и прочих онлайн-сервисов находится в постоянной дошлифовке», — заключил Александр Малькевич.