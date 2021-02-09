Кириенко: Россия остро нуждается в специалистах по интернет-коммуникациям

Россия остро нуждается в специалистах по коммуникациям в интернете. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на установочном заседании экспертного совета конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

«Запрос на таких специалистов колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских. Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе», — сказал Кириенко.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что сегодня от интернет-коммуникаций зависит открытость системы госуправления и качество обратной связи с гражданами:

«Важно напрямую, без каких-либо посредников понимать и быстро реагировать на запросы граждан или бизнес-структур. И эту работу нужно проводить современными методами на интернет-площадках, которые удобны людям. Поэтому нам нужны профессионалы своего дела, которые знают и владеют интернет-коммуникациями, умеют работать с данными, — анализировать, структурировать, использовать при этом самые современные технологии», — пояснил чиновник.

На мой взгляд, решение о проведении конкурса „Лидеры интернет-коммуникаций“ очень нужное и своевременное. Это отличная возможность профессионалам в digital заявить о себе и получить поддержку в развитии бизнеса или новое интересное предложение в трудоустройстве. Желаю ребятам успехов на Конкурсе и в жизни, — добавил Чернышенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», что новый конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на подбор и обучение кадров для работы в digital-среде.

«Как вы знаете, открытые кадровые конкурсы мы проводим в самых разных сферах. Каждый год улучшаем механику и систему оценки, уточняем список возможностей, которые востребованы в конкретной отрасли и у конкретной аудитории», — подчеркнул Комиссаров.

По его словам, важным отличием нового проекта от подобных кадровых конкурсов является то, что он рассчитан не только на руководителей, но и на экспертов и молодых профессионалов, в том числе студентов.

Победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.



Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. По итогам каждого этапа все участники получат обратную связь с рекомендациями по дальнейшему развитию компетенций.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23:59 26 февраля 2021 года.