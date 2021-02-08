Жителя Петербурга оштрафовали за исполнение песен «Голубых беретов» в сауне

Решением Василеостровского районного суда житель Петербурга был оштрафован на 15 тысяч рублей за то, что в сауне в караоке-автомате исполнял песни группы «Голубые береты» за отдельную плату.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, прекращено уголовное дело в отношении Дмитрия Богданова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение авторских и смежных прав».

Ему назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

В пресс-службе судов уточнили, что, воспроизводя за деньги в караоке песни группы «Голубые береты», Богданов нарушил исключительные смежные права ООО «СО/ЭРА МЬЮЗИК» на использование фонограмм. В результате он причинил материальный ущерб на сумму 180 тысяч рублей.

Свою вину Богданов признал и полностью возместил представителю потерпевшей стороны нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что американская компания звукозаписи Broadcast Music Inc. решила предъявить права на государственный гимн Российской Федерации. Об этом сообщают сразу несколько видеоблогеров, публикующих свой контент на YouTube.

По информации Telegram-канала «Незыгарь», ролики с гимном, опубликованные россиянами, стали пропадать из выдачи хостинга, а доход от рекламы изымается в пользу указанной выше компании.

Также сообщалось, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич пригрозил судом новосибирскому муниципальному депутату Сергею Бондаренко за использование в наружной предвыборной агитации цитаты из одной из самых популярных песен группы — «За тех, кто в море».