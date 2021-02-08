найти ×
   
  • USD
    74.26
  • EUR
    89.40
СохранитьСохранено0
×

004431

Жителя Петербурга оштрафовали за исполнение песен «Голубых беретов» в сауне

Small f1a6d446e0
группа «Голубые береты» © mil.ru

группа «Голубые береты» © mil.ru

Решением Василеостровского районного суда житель Петербурга был оштрафован на 15 тысяч рублей за то, что в сауне в караоке-автомате исполнял песни группы «Голубые береты» за отдельную плату.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, прекращено уголовное дело в отношении Дмитрия Богданова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение авторских и смежных прав».

Ему назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

В пресс-службе судов уточнили, что, воспроизводя за деньги в караоке песни группы «Голубые береты», Богданов нарушил исключительные смежные права ООО «СО/ЭРА МЬЮЗИК» на использование фонограмм. В результате он причинил материальный ущерб на сумму 180 тысяч рублей.

Свою вину Богданов признал и полностью возместил представителю потерпевшей стороны нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что американская компания звукозаписи Broadcast Music Inc. решила предъявить права на государственный гимн Российской Федерации. Об этом сообщают сразу несколько видеоблогеров, публикующих свой контент на YouTube.

По информации Telegram-канала «Незыгарь», ролики с гимном, опубликованные россиянами, стали пропадать из выдачи хостинга, а доход от рекламы изымается в пользу указанной выше компании.

Также сообщалось, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич пригрозил судом новосибирскому муниципальному депутату Сергею Бондаренко за использование в наружной предвыборной агитации цитаты из одной из самых популярных песен группы — «За тех, кто в море».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Когда хозяин слаб в бильярде»: как коты помогают людям гонять шары
4110366читать позжечитаю позже
Животные
«Это – мой друг»: щенок протестировал терпение кота
25022175читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19

Совет на эту тему дал главврач московской поликлиники.

-405680читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как продлить жизнь ноутбуку23 ноября 2020

Названы основные правила работы при высоких нагрузках.

1011433читать позжечитаю позже