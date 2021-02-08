Райхельгауз назвал фейком информацию об отставке Серебренникова

Появившееся в СМИ сообщение об увольнении худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова было опровергнуто в Совете художественных руководителей московских театров при столичном департаменте культуры.

По словам члена совета Иосифа Райхельгауза, возглавляющего театр «Школа современной пьесы», Серебренникову никто не объявил, что с ним не продлевают контракт.

«Это некое непонятное фейковое сообщение», — цитирует Райхельгауза газета «Известия».

Он отметил, что Серебренников не обращался в совет с вопросом по своей отставке, из чего Райхельгауз сделал вывод, что получилась «глупая ситуация» и «абсурдная история».

Режиссер подчеркнул, что если возникнет вопрос о расторжении контракта с Серебренниковым, совет будет его обсуждать.

Райхельгауз добавил, что сам Серебренников не сообщал о своей отставке, а департамент культуры не заявлял о решении не продлевать с ним контракт, пишет издание.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ранее осведомленный источник ТАСС сообщил, что в конце февраля театр «Гоголь-центр» может возглавить новый человек, поскольку Департамент культуры Москвы не намерен продлевать контракт с художественным руководителем Кириллом Серебренниковым. Тот якобы подтвердил окончание контракта «в двадцатых числах февраля», однако комментировать ситуацию более подробно не стал.

Серебренников является художественным руководителем «Гоголь-центра» с 2012 года. Театр отпраздновал свое восьмилетие 2 февраля.

В конце июня прошлого года Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова виновным в хищении 129 миллионов рублей из государственного бюджета. Деятеля культуры приговорили к условному сроку и признали руководителем преступной группы.