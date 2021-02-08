Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии Белгородской области, был этапирован в Москву и помещен в СИЗО-5 «Водник».

Кроме того, Ефремов уже успел обжаловать вынесенный ему приговор.

«В беседе с членами ОНК он сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что ее рассмотрят, пока он будет в Москве», — рассказал ответственный секретарь столичного ОНК Алексей Мельников.

По его словам, Ефремов выглядит нормально и ни на что не жалуется.

«Пожаловался только, что при этапировании не разрешали курить. В остальном жалоб от него не было», — уточнил «Интерфаксу» представитель ОНК.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на 7,5 лет, был доставлен из колонии в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний на суде. Он проходит по этому делу как свидетель.

До этого стало известно, что в колонии Ефремов осваивает новую специальность. Он получил работу в пошивочном цеху. В интервью «Коммерсанту» актер рассказал, что играет в цехе роль Зевса, поскольку мечет молнии, хотя и только в одежду.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения 57-летний Сергей Захаров — водитель фургона — получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался.

Вердикт по делу Ефремова Пресненский суд Москвы вынес 8 сентября. Судья посчитал доказанным то, что в момент аварии артист находился за рулем и был пьян. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 тысяч рублей компенсации. Михаил Ефремов был отправлен в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области, предназначенную для отбывающих свой первый срок заключенных.