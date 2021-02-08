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За проведенные в тюрьме по ошибке 18 лет житель Польши отсудил $3,5 млн

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© pixabay.com

© pixabay.com

Почти 13 миллионов злотых (около 3,5 млн долларов) получит житель Польши Томаш Коменда в качестве компенсации за безвинно проведенные в заключении 18 лет.

Коменда был приговорен к 25 годам лишения свободы за изнасилование 15-летней девушки, которое произошло 18 лет назад в небольшом польском городке.

Тогда насильник оставил девушку на морозе, в результате чего она погибла. Виновным был признан 23-летний Коменда.

Однако недавно в деле появились новые улики, в том числе результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного. В итоге Коменду освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных в тюрьме.

© VisualHunt.com

© VisualHunt.com

Выйдя на свободу, он через суд потребовал выплатить ему 18 миллионов злотых (около 4,8 млн долларов) — по одному миллиону за каждый год, проведенный в заключении.

Как сообщает RMF FM, окружной суд города Ополе постановил выплатить Коменде компенсацию в размере 12 миллионов 811 тысяч 533 злотых.

Отмечается, что двух настоящих виновных в гибели девушки нашли и осудили их на 25 лет лишения свободы каждого.

Ранее ridus.ru писал о том, что в ноябре 2017 года в США вышел на свободу мужчина, отсидевший в тюрьме 46 лет за преступление, которого не совершал. Уилберт Джонс был задержан в 1971 году, когда ему было 19 лет, по подозрению в изнасиловании медсестры в городе Батон-Руж, штат Луизиана.

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