Суд Гааги согласился на приобщение к делу MH17 докладов «Алмаз-Антея»

Доклады российского концерна «Алмаз-Антей» будут приобщены к делу о крушении на Украине пассажирского лайнера Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Соответствующее решение принял Окружной суд Гааги, удовлетворивший требование защиты.

В частности, в этих документах, опубликованных в 2015—2016 годах, проводится сравнение повреждений самолета с результатами полевых испытаний с применением ракеты. Как известно, по версии следствия, Boeing 777 мог быть сбит.

С требованием приобщить эти доклады к делу выступили адвокаты Олега Пулатова, одного из четырех фигурантов, сообщает ТАСС.

Как писал ранее ridus.ru, в апреле 2018 года в российском концерне сочли чепухой версию представителя голландской прокуратуры о «невидимой ракете» в деле о гибели MH17.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Напомним, крушение малайзийского боинга произошло 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек из десяти стран мира, все они погибли. Обстоятельства трагедии выясняются уже шестой год. Первые слушания по делу прошли в Нидерландах 9—10 марта 2020 года.

В мае 2018 года Международная следственная группа представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В России отвергли все обвинения, заявив, что сбившая боинг ракета состояла на вооружении украинской армии.



Подозреваемыми по делу МН17 проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что правительство страны решило подать иск против России в ЕСПЧ за «ее роль» в крушении рейса МН17. В министерстве отметили, что правительство страны предоставляет ЕСПЧ всю «доступную и актуальную информацию» по данному делу.

