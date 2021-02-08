Дептранс назвал главную причину ДТП с пострадавшими в Москве

В столичном департаменте транспорта перечислили основные причины автомобильных аварий в городе.

Нарушения правил дорожного движения самими водителями признаны главной причиной ДТП с пострадавшими.

В частности, из-за несоблюдения дистанции при превышенной скорости в прошлом году произошло 2510 аварий, в результате которых погибло 140 человек.

Несоблюдение очередности проезда привело к 1348 ДТП. Эти аварии случились из-за того, что водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Кроме того, 904 аварии произошли потому, что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту.

Причинами остальных ДТП стали нарушения правил перестроения, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу.

Ранее столичный департамент транспорта назвал самые аварийные московские магистрали по итогам 2020 года. Лидером по числу ДТП остается МКАД — за год там зафиксировано 748 аварий с потерпевшими, то есть минимум две ежедневно. Затем следуют Третье транспортное кольцо (ТТК) — 167 аварий и Калужское шоссе — 110 аварий.

С этого года начнется внедрение программы, которая должна будет сделать движение на МКАД безопаснее. Территорию МКАД полностью покроют камерами видеонаблюдения, усилят контроль за проведением на магистрали ремонтных работ. Также на Московской кольцевой автодороге появятся новые системы навигации и аварийные карманы.

