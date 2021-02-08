найти ×
   
  • USD
    74.26
  • EUR
    89.40
СохранитьСохранено0
×

-107246

Дептранс назвал главную причину ДТП с пострадавшими в Москве

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

В столичном департаменте транспорта перечислили основные причины автомобильных аварий в городе.

Нарушения правил дорожного движения самими водителями признаны главной причиной ДТП с пострадавшими.

В частности, из-за несоблюдения дистанции при превышенной скорости в прошлом году произошло 2510 аварий, в результате которых погибло 140 человек.

Несоблюдение очередности проезда привело к 1348 ДТП. Эти аварии случились из-за того, что водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Кроме того, 904 аварии произошли потому, что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту.

Причинами остальных ДТП стали нарушения правил перестроения, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу.

Ранее столичный департамент транспорта назвал самые аварийные московские магистрали по итогам 2020 года. Лидером по числу ДТП остается МКАД — за год там зафиксировано 748 аварий с потерпевшими, то есть минимум две ежедневно. Затем следуют Третье транспортное кольцо (ТТК) — 167 аварий и Калужское шоссе — 110 аварий.

С этого года начнется внедрение программы, которая должна будет сделать движение на МКАД безопаснее. Территорию МКАД полностью покроют камерами видеонаблюдения, усилят контроль за проведением на магистрали ремонтных работ. Также на Московской кольцевой автодороге появятся новые системы навигации и аварийные карманы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Встань, как следует»: пес поставил кота на место во время съемки
60029285читать позжечитаю позже
Животные
«Завелся с пол-оборота»: кот придал себе заряд бодрости
10013342читать позжечитаю позже

главное


История
Наука и техника
Тайны зубного налета: что ели в Средиземноморье четыре тысячи лет назад

Оказалось, что местные жители уже были знакомы с кухней юга и востока Азии.

5013479читать позжечитаю позже

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход20 января

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

206429читать позжечитаю позже