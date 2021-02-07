Количество вылеченных от COVID-19 россиян превысило число заразившихся

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечилось 19 884 человека.

В результате выздоровевших оказалось на 3836 человек больше, чем заразившихся COVID-19.

По данным оперштаба, на территории РФ за последние сутки выявили 16 048 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как отмечает ФАН, уже шестой день подряд число зарегистрированных в стране заражений не превышает 17 тысяч.

Общее количество случаев COVID-19 достигло в России 3 967 281, а летальных исходов – 76 661. В настоящее время на лечении находятся 434,4 тысячи человек.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России. По его словам, за последние три недели число пациентов с COVID-19 уменьшилось более чем на 30%. Он также сообщил, что в настоящий момент под медицинским наблюдением остаются 800 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.



Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, во всем мире число вакцинированных от коронавируса превысило число заразившихся, . Он отметил, что это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени, однако следует учитывать, что более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран.