Глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака в России

В 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, этому не помешала высокая нагрузка на систему здравоохранения в период пандемии коронавируса.

В стране продолжали оказывать медицинскую помощь пациентам, чье состояние здоровья не терпит отлагательств. Онкологи в полном объеме справились со своей задачей, отметил Мурашко.

«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране», — цитирует министра ФАН.

Выступая на церемонии вручения ежегодной премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака, глава Минздрава также сообщил, что в 2020 году здравоохранение получило дополнительное оборудование и новые лекарственные препараты для лечения онкобольных. Он добавил, что впервые была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас ее начали внедрять в пилотном режиме. «Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», — заключил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения заявил об отступлении коронавируса в России. По его словам, за последние три недели число пациентов с COVID-19 уменьшилось более чем на 30%. Он также сообщил, что в настоящий момент под медицинским наблюдением остаются 800 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.