Аналитик предсказал мировым валютам ослабление в 2021 году
- 07 февраля 2021, 16:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал худшие валюты для покупки в 2021 году.
По его мнению, начнут ослабевать евро, доллар, японская иена и швейцарский франк.
Он также отметил, что позиции большинства валют подвержены ослаблению. В зоне риска даже оказались японская иена и швейцарский франк, традиционно считавшиеся самыми надежными.
Коган объяснил, что хотя в настоящее время указанные валюты растут, в период восстановления экономики средства из японской иены и швейцарского франка могут начать переходить в более рисковые активы. Аналитик добавил, что с трудностями может столкнуться и британский фунт, рискующий «просесть на некоторый срок».
«В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них», — цитирует Когана агентство экономической информации «Прайм».
Эксперт также заявил, что в кандидатах на ослабление оказалось и евро, поскольку экономика еврозоны сильнее пострадала от пандемии коронавируса.
В то же время хорошие шансы на укрепление имеют китайский юань и рубль, считает аналитик.
«Текущий курс отражает высокие санкционные риски, если они не воплотятся, то на фоне высоких цен на нефть и восстановления экономики рубль может лидировать среди прочих валют emerging markets в этом году», — подытожил Коган.
В октябре прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал россиянам хранить небольшие сбережения в рублях, а к покупкам зарубежной валюты прибегать только в том случае, если не планируется потратить эти средства в ближайшее время.
В свою очередь управляющий директор НРА Сергей Гришунин назвал валюты, на которых россияне смогут заработать в 2021 году.
Свой прогноз по курсу валют дал и глава Сбербанка Герман Греф. По его оценке, курс рубля будет расти в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.
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