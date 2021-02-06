Из-за ДТП под Оренбургом разлив нефти составил 200 кв. метров
- 06 февраля 2021, 21:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате ДТП с большегрузом в Оренбургской области площадь разлива нефтепродуктов составила 200 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что с трассы съехали два большегруза, перевозившие углеводородное сырье.
Две аварии произошли в нескольких километрах друг от друга.
«В первом случае разлив нефти составил двести квадратных метров, во втором — всего пять квадратных метров», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ, предварительно установлено, что 57-летний житель Переволоцка, находясь за рулем автомобиля «Скания», не справился с управлением и допустил съезд большегруза в кювет с последующим опрокидыванием. В пяти километрах от этого места 56-летний житель Оренбурга также не справился с управлением, из-за чего нефтевоз «Скания» тоже съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП никто не пострадал, большегрузы получили механические повреждения.
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