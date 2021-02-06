Германия выделила на поддержку белорусской оппозиции около 21 млн евро

Власти Германии решили выделить около 21 млн евро на программу поддержки оппозиции в Белоруссии.

Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на онлайн-конференции «Солидарность с Белоруссией».

Речь идет о предоставлении убежища, выплате стипендий и поддержке независимых СМИ, заявила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий „Гражданское общество Белоруссии“ на сумму до 21 миллиона евро», — цитирует Мааса «РИА Новости».

Он уточнил, что студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях, Берлин будет выплачивать стипендии. Независимым СМИ окажут поддержку, жертвам пыток — психологическую помощь, а преследуемым белорусам предоставят убежище в Германии.

«И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности», — добавил министр.

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Напомним, в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа 2020 года, несмотря на активные действия силовиков, проходят массовые акции протеста. Победу на выборах, по данным ЦИК Белоруссии, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Второе место с 10,12% заняла представительница оппозиции Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции, главная цель которого заключается в организации процесса передачи власти в стране. Совет и Тихановскую поддержали страны ЕС и США, а Лукашенко заручился поддержкой России.

В декабре покинувшая страну Тихановская осудила своих европейских партнеров за «слишком вялую» поддержку оппозиции: «Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего».