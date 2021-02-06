Эксперт: оппозиционером быть лучше в России, а не в США

Заниматься оппозиционной деятельностью лучше всего в России, а не в США и прочих демократических государствах, с которых нам советуют брать пример. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru политолог Марат Баширов, комментируя заявление члена Общественной палаты Марии Бутиной.

Ранее Бутина заявила, что в США российские оппозиционеры могли бы угодить в тюрьму за организацию незаконных митингов на 40, а то и на 60 лет.

«Сейчас многие проводят параллель между внутренней политикой США и России в отношении участников и организаторов незаконных митингов. Российское законодательство более либеральное, нежели американское. Это видно с точки зрения позиции государственных СМИ. У нас не называют незаконно митингующих граждан внутренними террористами, как в США. Тяжесть статей, которые касаются подобных акций, в России ниже. Если в США могут посадить на 40−60 лет, то у нас в лучшем случае лет на 5−7. Кроме того, у нас есть право на условно-досрочное освобождение. В Америке такого права нет», — заявил Баширов.

«Мария Бутина абсолютно верно заметила, что все познается в сравнении. Заниматься оппозиционной деятельностью лучше всего в России, а не в США либо других демократических странах, с которых нам советуют брать пример», — заключил эксперт.



В январе протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия. Перед этим действующий на тот момент президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их не сдаваться и идти до конца.