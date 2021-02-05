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В России разрабатывают технологию ускоренного создания вакцин от COVID-19

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Производство вакцины от коронавируса в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Производство вакцины от коронавируса в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российские ученые приступили к разработке технологии, которая позволит ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции.

Об этом сообщил Александр Гинцбург, возглавляющий Центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи.

Как известно, именно там была разработана первая в России вакцина от COVID-19 «Спутник V».

«В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться», — приводит ТАСС слова Гинцбурга, сказанные в интервью телеканалу «Россия-1».

Как отмечает агентство, ранее ведущий специалист центра Федор Лисицын заявил, что ни одна из обнаруженных на данный момент мутаций коронавируса не влияет на эффективность существующих вакцин.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Недавно авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19866 добровольцев, которым были введены обе дозы препарата с разницей в 21 день.

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

Гинцбург также сообщил, что с начала массовой вакцинации россиян никаких побочных реакций после прививок препаратом «Спутник V», кроме тех что указаны в инструкции, зафиксировано не было.

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