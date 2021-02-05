В России разрабатывают технологию ускоренного создания вакцин от COVID-19
- 05 февраля 2021, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российские ученые приступили к разработке технологии, которая позволит ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции.
Об этом сообщил Александр Гинцбург, возглавляющий Центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи.
Как известно, именно там была разработана первая в России вакцина от COVID-19 «Спутник V».
«В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться», — приводит ТАСС слова Гинцбурга, сказанные в интервью телеканалу «Россия-1».
Как отмечает агентство, ранее ведущий специалист центра Федор Лисицын заявил, что ни одна из обнаруженных на данный момент мутаций коронавируса не влияет на эффективность существующих вакцин.
Недавно авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19866 добровольцев, которым были введены обе дозы препарата с разницей в 21 день.
Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.
Гинцбург также сообщил, что с начала массовой вакцинации россиян никаких побочных реакций после прививок препаратом «Спутник V», кроме тех что указаны в инструкции, зафиксировано не было.
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