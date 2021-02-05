Умер обладатель «Оскара» Кристофер Пламмер

В возрасте 91 года скончался знаменитый канадский актер Кристофер Пламмер.

Как сообщает Deadline, он ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте.

До самого конца рядом с ним оставалась его жена Элен Тейлор, с которой он прожил 53 года, пишет издание.

Пламмер известен по фильмам «Звуки музыки», «Поющие в терновнике» и «Все деньги мира». За роль второго плана в картине «Начинающие» он был удостоен «Оскара».

В фильмографии актера также можно выделить такие популярные ленты, как «Игры разума», «Дом у озера», «Человек, который хотел быть королем», «Свой человек», «Сокровище нации», «12 обезьян» и «Долорес Клэйборн».

В 1970 году Пламмер исполнил роль герцога Артура Веллингтона в историческом фильме Сергея Бондарчука «Ватерлоо», а в биографической ленте «Последнее воскресение» (2009) он создал образ Льва Толстого.

Его последней работой в кино стала картина «Достать ножи» (2019).

Кадр из фильма «Достать ножи» © Zuma\TASS

За свою продолжительную актерскую карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.