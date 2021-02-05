Волгоградцы вымостили затопленную грязью дорогу дверьми и одеждой
- 05 февраля 2021, 19:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жителям Краснооктябрьского района Волгограда пришлось ремонтировать затопленную грязью дорогу подручными средствами.
В ход пошли деревянные доски, двери, ковры и старые куртки.
Проживающие в жилых комплексах «Традиция» и «Река» жалуются на частичное отсутствие асфальта и отмечают, что в непогоду пешеходную зону затапливает грязь. Такая же проблема возникает и около остановки «Улица Мичурина».
«Блокнот Волгоград» опубликовал видео, в котором местная жительница показывает единственную дорогу в школу. На кадрах видно, что школьница с трудом пытается пройти по лужам и грязи.
«Мы живем на острове. Что с одной, что с другой стороны — у нас жижа», — говорит автор ролика.
По данным издания, местные жители фактически «утопают» в грязи и не могут передвигаться по улицам, оставаясь при этом чистыми.
Время от времени некоторые участки дороги все-таки покрывали деревянными паллетами, но жители не оценили эту инициативу, а попросили местные власти засыпать дороги щебнем.
Ранее сообщалось, что один из жителей Казани решил отремонтировать дороги в городе при помощи лапши быстрого приготовления «Доширак». Соответствующее видео он разместил в Сети.
Также ridus.ru писал о том, что жители Калужской области застелили одну из наиболее ухабистых и неровных проселочных дорог региона коврами.
Кроме того, в Таганроге местный пенсионер отчаялся ждать, пока отремонтируют разбитую дорогу, и заделал ямы собственными силами. Он привез на своей машине мешки со смесью и сам залатал выбоины.
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