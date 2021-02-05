Эксперт: в 2021 году россияне столкнутся с рядом электоральных новшеств

В 2021 году российский электорат и кандидатов ждет много новшеств в рамках предстоящей избирательной кампании в Госдуму. Об этом сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в ходе круглого стола «Изменения в избирательном законодательстве: настоящее и будущее».

«Одно из них — расширение дистанционного электронного голосования. Мы продолжим на базе Общественной палаты РФ наблюдать за организацией и проведением дистанционного электронного голосования. Мы считаем, что это прогрессивная технология, за ней будущее, однако здесь важен вопрос привычки избирателей, для которых удобно также и традиционное голосование», — заявил Григорьев.



Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина перечислила остальные значимые новшества, которые ждут избирателей и кандидатов:

Теперь любой кандидат, баллотирующий в Госдуму РФ должен постоянно проживать в РФ. С целью пресечения незаконной агитации избиркомы предлагается наделить полномочиями обращаться в Роскомнадзор с представлениями, на основании которых контролирующий орган сможет ограничивать доступ к тем или иным ресурсам. А еще существенное внимание уделено ограничению незаконного влияния на выборы. Если кандидат является иностранным агентом или аффилированным с ним лицом, то соответствующая информация должна быть указана в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, во всех агитационных материалах и в избирательном бюллетене.

Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов считает, что один из ключевых рисков предстоящих выборов — опасность «оставить интернет нерегулируемым пространством».



«Мы понимаем, что в интернете есть масса форм самовыражения, внешне похожих на агитацию, но не являющейся таковой. При этом, например, в Telegram практикуется продвижение платных постов, их фактически не выявить, так как все расчеты ведутся „вчерную“. Нужно подумать, как жить в новой реальности. Регулировать агитацию в интернете или двигаться к тому, что здесь день тишины невозможен», — сказал Артамонов.



Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод выразил уверенность в том, что думская кампания получится напряженной и конкурентной, поскольку в ней «примут участие как состоявшиеся, так и новые партии».