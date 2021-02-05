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Джазмен из Петербурга лишился работы из-за равнодушия к Навальному

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Джазовый гитарист Артём Крикунов из Санкт-Петербурга лишился работы из-за того, что сообщил в полицию о «восьми подозрительных координаторах» незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального, который проходил 23 января. Координаторы, по словам Крикунова, руководили акцией из парадной дома на набережной Грибоедова.

Молодой человек рассказал о своем поступке в социальных сетях, после чего подвергся жесткой травле: ему писали, что он «стукач», «доносчик» и «предатель». Наиболее агрессивные сторонники Навального угрожали музыканту физической расправой. Чтобы прекратить это, Артем удалил свой пост и написал, что обращение в полицию — просто-напросто шутка.

Позже Крикунова и его группу уволили из клуба Kuznya House с формулировкой «мы против политики в любом её проявлении». Заведением, где выступал Артем, владеет адвокат и инвестор французского происхождения Александр Гарез.

«Я не вижу никакого проявления политики в своих действиях. Наоборот, я вижу проявление политических репрессий со стороны руководства», — сказал Артём изданию Life.

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