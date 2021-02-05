Мишустин объяснил, от чего зависит успех интеграции на пространстве ЕАЭС

«Успех в углублении интеграции на пространстве Евразийского экономического союза» зависит в том числе от «внедрения совместных онлайн-сервисов». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2021.

Он посетовал на то, что сегодня партнеры РФ по ЕАЭС демонстрируют несколько осторожный подход к цифровизации в рамках «пятерки». Есть попытки, уверяет премьер, перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ.

«Это очень заметно по тому, как в том числе в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению в действие систем, в частности, регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов, транспортных средств, а также систем прослеживаемости и маркировки товаров», — пояснил Мишустин.



При этом в прошлом году, по словам Михаила Мишустина, страны Союза «показывали свое стремление к большей сплоченности». Премьер отметил, что этому способствовали «эффективные совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса», а еще «определение общих стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года».

Теперь важно сосредоточиться на продвижении совместной цифровой повестки и внедрении электронных сервисов. Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек. Кроме того, необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы, — цитирует премьера ТАСС.

Мишустин выразил надежду, что Казахстан и Киргизия вскоре присоединятся к использованию онлайн-платформ «Путешествую без COVID-19» и «Работа в ЕАЭС». Данные сервисы позволят гражданам осуществлять беспрепятственное передвижение, находить жильё и работу в государствах-членах ЕАЭС, а также оформлять все необходимые документы. С 1 февраля приложения станут доступны для жителей России, Белоруссии и Армении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Евразийский экономический союз в полной мере доказал свою эффективность.

«Страны — члены ЕАЭС наращивают торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи», — заключил Путин.