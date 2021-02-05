Мурашко сообщил о снижении числа пациентов с COVID-19 в РФ на 30%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России.

Он отметил, что за последние три недели число пациентов с COVID-19 уменьшилось более чем на 30%.

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются 800 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, приводит «РЕН ТВ» слова министра, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мурашко заявил, что переломными в ситуации с распространением коронавируса могут стать февраль и март. По его прогнозам, с этого времени пандемия должна начать отступать.

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За минувшие сутки на территории РФ выявили 16 688 новых случаев COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице демонстрирует постоянное улучшение, и предположил, что основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, могут быть отменены в городе к маю.

Как писал ridus.ru, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объявил, что заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России начнется в марте. Текущую ситуацию с коронавирусом он назвал «фазой стабилизации».

В свою очередь, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции снизятся в России вдвое к середине весны.