Почему соратники Навального решили прекратить незаконные митинги

В ближайшие несколько недель несанкционированных акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального не будет. Если митинги когда-нибудь повторятся, то только весной. Об этом сообщил руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков.

Сейчас сторонники Навального будут стараться освободить его из тюрьмы «внешнеполитическими методами», добавил Волков.

Активисты Навального решили прекратить митинги, поскольку прекрасно понимают, что поддержки среди населения они не имеют, считает руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус. За чистые выборы» Алена Булгакова.

Добавить политических очков своему лидеру за счёт простых людей не удалось, как и вытащить фигуранта дела из тюрьмы, надавив на власть и саботируя российское законодательство. Протесты не объединили людей: с каждым митингом число участников уменьшалось в геометрической прогрессии. В большом числе городов волнения столицы были и вовсе проигнорированы. Динамика спада интереса особенно показательно демонстрируется на примере Дальнего Востока и Сибири, где протест полностью сошёл на нет: там свои вопросы и чаяния. Люди, брошенные на амбразуру, осознали, что их использовали и больше не намерены работать на политический имидж гражданина, предавшего свою страну, — пояснила эксперт.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

По версии следствия, в 2008 году Навальный создал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Олег Навальный за участие в осуществлении этой махинации провел три с половиной года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

Официальный представитель ФСИН заявил в зале суда, что ведомство пять раз выносило Навальному предупреждения о вероятности замены условного срока на реальный за неоднократные нарушения порядка отбывания условного наказания.

«Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный», — заявил чиновник, отметив, что Навальный «так и не встал на путь исправления».