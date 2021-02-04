Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США объявила претендентов на свою награду.

В частности, в категории «Лучшая мужская роль» номинирован Гэри Олдман, сыгравший легендарного кинодраматурга Германа Манкевича в фильме Дэвида Финчера «Манк».

Эта черно-белая картина рассказывает о работе сценариста над лентой Орсона Уэллса в 1940 году.

Конкурентами Олдмана в борьбе за премию стали Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), скончавшийся в прошлом году, и Стивен Ян, сыгравший в драме «Минари» главу корейской семьи, переехавшей в американскую глубинку.

Примечательно, что среди номинантов оказался лишь один гражданин США — афроамериканец Боузман. На приз также претендуют три британца и кореец.

Боузман также номинирован за роль второго плана в фильме Спайка Ли «Пятеро одной крови».



Номинации в категории «Лучшая женская роль» достались Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Эми Адамс («Элегия Хиллбилли»), Виоле Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Ванессе Кирби («Фрагменты женщины) и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Победители станут известны 4 апреля.

Созданная в 1933 году Гильдия киноактеров США представляет собой профсоюз артистов кино и телевидения. Премию этой организации была учреждена в 1995 году.



Как правило, претенденты на эту награду зачастую получают номинации на «Оскар».

Церемония вручения премии Американской киноакадемии состоится в этом году 25 апреля.