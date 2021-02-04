Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров США
- 04 февраля 2021, 21:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Гильдия киноактеров США объявила претендентов на свою награду.
В частности, в категории «Лучшая мужская роль» номинирован Гэри Олдман, сыгравший легендарного кинодраматурга Германа Манкевича в фильме Дэвида Финчера «Манк».
Эта черно-белая картина рассказывает о работе сценариста над лентой Орсона Уэллса в 1940 году.
Конкурентами Олдмана в борьбе за премию стали Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), скончавшийся в прошлом году, и Стивен Ян, сыгравший в драме «Минари» главу корейской семьи, переехавшей в американскую глубинку.
Примечательно, что среди номинантов оказался лишь один гражданин США — афроамериканец Боузман. На приз также претендуют три британца и кореец.
Боузман также номинирован за роль второго плана в фильме Спайка Ли «Пятеро одной крови».
Номинации в категории «Лучшая женская роль» достались Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Эми Адамс («Элегия Хиллбилли»), Виоле Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Ванессе Кирби («Фрагменты женщины) и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).
Победители станут известны 4 апреля.
Созданная в 1933 году Гильдия киноактеров США представляет собой профсоюз артистов кино и телевидения. Премию этой организации была учреждена в 1995 году.
Как правило, претенденты на эту награду зачастую получают номинации на «Оскар».
Церемония вручения премии Американской киноакадемии состоится в этом году 25 апреля.
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