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На Кубани под суд пойдет «черная вдова», похоронившая 11 мужей

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© pexels.com

© pexels.com

Уголовное дело жительницы Армавира, вступавшей в брак с одинокими стариками и продававшей их недвижимость, передано в суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, деньги от продажи жилья она присваивала себе, а вскоре после этого ее мужья умирали.

По данным следствия, с 2013 по 2019 годы 53-летняя женщина с помощью двух дочерей подыскивала одиноких пожилых мужчин и в большинстве случаев выходила за них замуж.

В свою очередь дочери убеждали мужчин оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. Это имущество в итоге продавалось третьим лицам. Иногда аферисткам помогала риелтор из Новокубанска.

© pixabay.com

© pixabay.com

«Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам, 11 потерпевших умерли», — приводит сообщение «Интерфакс».

Теперь четырем жительницам Кубани в возрасте от 33 до 57 лет, обвиняемым в мошенничестве и легализации преступных доходов, предстоит суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал ранее ridus.ru, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного отдела полиции из Ялты, который переоформил на себя квартиру ветерана Великой Отечественной войны.

Также сообщалось, что прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело против местной жительницы, которая, по версии следствия, в течение нескольких лет продавала несуществующие квартиры и земельные участки. Женщина убеждала своих жертв в том, что может организовать им выгодную сделку через свои вымышленные связи в якутской администрации, и даже выдавала им расписки и квитанции о получении денежных средств. Аферистка выручила на этих сделках более 36 миллионов рублей.

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