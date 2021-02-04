«Никаких репрессий нет»: Песков объяснил задержания на незаконных акциях
- 04 февраля 2021, 17:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержания участников несанкционированных акций нельзя считать репрессиями.
Он пояснил, что есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона.
«Никаких репрессий нет, здесь в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками», — цитирует Пескова «РЕН ТВ».
По его словам, высказывающие подобные мнения забывают, что во время акций происходили многочисленные нападения на сотрудников правоохранительных органов, что и стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал спорными предположения о том, что задержанных на акциях больше, чем случаев противоправных действий в отношении стражей порядка. «Мы обладаем информацией от правоохранителей непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции», — приводит слова Пескова ТАСС.
В то же время он допустил, что отдельные случаи действий сотрудников правоохранительных органов могут быть проанализированы и обжалованы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отреагировали на сообщения СМИ о том, что задержанных на несанкционированной акции людей держали в автозаках по 40 часов.
Как сообщал ridus.ru, 31 января в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 5,5 тысячи человек, включая 60 представителей прессы. Официально в МВД данных об общем числе задержанных не приводили.
Ранее ridus.ru опубликовал фоторепортаж о том, как протесты прошли в Москве.
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