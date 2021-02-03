Почему ЕСПЧ не может признать дело Навального политическим и незаконным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) никогда не признавал незаконным приговор блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и не требовал его отменить. Об этом во время суда над Навальным прокурор Екатерина Фролова.

В постановлении ЕСПЧ лишь было отмечено нарушение Замоскворецким районным судом положений Европейской конвенции по правам человека (ст. 7 и п. 1 ст. 6), заявила Фролова в ответ на реплику Алексея Навального о том, что Европейский суд якобы отменил приговор по делу «Ив Роше».

«Вместе с тем, при возобновлении производства, Верховный суд, рассмотрев всесторонне и объективно материалы уголовного дела, признал постановление Замоскворецкого районного суда законным и обоснованным, оставив его без изменений», — подчеркнула прокурор.



В решении ЕСПЧ также четко указано, что дело «Ив Роше» не является политическим, напомнил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.



При этом я не исключаю, что в дальнейшем ЕСПЧ примет множество других решений по господину Навальному, которые будут противоречить позиции России. Например, если заключенный отбывает наказание вдалеке от места проживания его родственников, то это с точки зрения европейцев считается нарушением международных правил, и ЕСПЧ присуждает выплаты таким людям. В России подобных правил нет. Впрочем, согласно нашим законам, если решения иностранных и международных судов противоречат российскому законодательству, то они неправомочны. Для нас — граждан России — наше отечественное законодательство имеет гораздо большее значение, чем решения иностранных или международных инстанций, — отметил эксперт.

На заседании Симоновского суда по делу Навального присутствовало около двадцати иностранных дипломатов. Максим Григорьев назвал это «вмешательством во внутренние дела России и попыткой воздействия на судебную систему нашей страны».

«Понятно, что они бы и без того получили бы всю информацию. Процесс над Навальным проходил в открытом формате. Никто ничего не скрывал», — заключил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.



Политолог Марат Баширов в свою очередь полагает, что западные дипломаты оценивали, насколько велика социальная база Алексея Навального, выйдут ли десятки тысяч его активистов на стихийный митинг. «Таким образом, они могли видеть, что Навальный не так популярен среди россиян, как говорит», — сказал Баширов.

Политолог Анна Федорова считает присутствие дипломатов сигналом о том, что Алексей Навальный действует исключительно в интересах Запада. Вероятно, по мнению Федоровой, блогер пытается дестабилизировать обстановку в России по заказу кураторов из-за рубежа, передает издание URA.ru.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.



По версии следствия, в 2008 году Навальный создал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Олег Навальный за участие в осуществлении этой махинации провел три с половиной года в колонии.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.