Путин поздравил лауреатов конкурса «Учитель года»

Президент России Владимир Путин пообщался в онлайн-режиме с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», финал которого состоялся во вторник.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки заключительный этап конкурса перенесли на начало 2021 года. 29 января были названы 15 лауреатов. Ими стали преподаватели из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей.

Победителем был признан учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Прежде всего поздравляю вас с тем, что вы стали лауреатами замечательного, можно сказать, легендарного конкурса „Учитель года“. Он у нас начался ещё в 90-х годах, был сначала „Учитель года СССР“, потом „Учитель года России“. И конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя — Михаила Гурова. Миша, рукой помашите. Рад Вас видеть, — сказал Путин.

«Знаю, что конкуренция была острой, и каждый из вас, безусловно, достойный претендент на столь высокое звание», — добавил глава государства.



В заключи тельном этапе конкурса принимали участие 85 преподавателей из всех регионов России. Их средний стаж педагогической деятельности -12 лет, а средний возраст — 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59, передает ТАСС.