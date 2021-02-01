Ленобласть и Петербург надежно защитят от крылатых ракет и беспилотников

На северо-западе России появятся комплексы «Панцирь-С», которые надежно защитят Ленинградскую область и Санкт-Петербург от крылатых ракет и беспилотников.

Как сообщили в Минобороны, в 6-й армии ВВС и ПВО создан уникальный мобильный полк противовоздушной обороны.

Формирование части было завершено в конце 2020 года.

Она станет для 6-й армии мобильным резервом, постоянно готовым к выдвижению на угрожаемое направление своим ходом или при помощи авиации, рассказали в ведомстве газете «Известия».

Отмечается, что новая воинская часть полностью вооружена зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», которые способны за считаные часы выдвинуться в заданный район и надежно прикрыть его от ударов с воздуха. «Панцири» сумеют справиться не только с самолетами и вертолетами, но также с беспилотниками и крылатыми ракетами.

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По мнению экспертов, мобильный полк, представляющий собой новое явление для российской ПВО, является ассиметричным ответом на усиление НАТО в Прибалтике, где североатлантический блок развернул ударные дроны и дальнобойные ракеты воздушного базирования.

Как отмечает издание, первый экспериментальный мобильный полк, оснащенный «Панцирями», создали в составе подмосковной 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения еще в конце 2018 года.

Минобороны приняло решение о включении такого подразделения в состав каждой армии ВВС и ПВО.

Ранее сообщалось, что новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» был испытан в апреле 2019 года. Этот последний вариант ЗРПК «Панцирь» хорошо себя показал против квадрокоптеров. Отличительной особенностью ЗРПК является новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой, благодаря которой он способен распознавать цели на расстоянии до 75 километров. Прицельная дальность стрельбы комплекса достигает 40 километров, что в два раза больше по сравнению с «Панцирем-С1».