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Пассажирка оплатила в аэропорту счет с графой «за услуги чернокожим»

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© pexels.com

© pexels.com

Оплатив счет в аэропорту и обнаружив в банковской выписке графу «за услуги чернокожим», пассажирка American Airlines обвинила авиакомпанию в «расовой предвзятости».

Американку Кьетру Брайант возмутил тот факт, что в счете, выставленном перевозчиком за транспортировку багажа, отдельным пунктом значилось обслуживание афроамериканцев.

«Я не настолько глупа и не думаю, что это была ошибка. Таким вещам нет оправдания, явный пример расовой предвзятости», — сообщила она в Twitter, добавив, что направила соответствующий запрос в авиакомпанию.

Между тем представитель American Airlines заявил, что ответственность за случившееся несет банк-эмитент, обслуживающий карту, которой был произведен платеж, пишет Independent.

За комментарием издание обратилось в банк, однако ответа пока не получило.

Как сообщал ridus.ru, 26-летняя гражданка США Элиз Орбан выложила в своем аккаунте в Twitter видеообращение, в котором рассказала, как ее с мужем и 2-летней дочерью выгнали из самолета авиакомпании American Airlines за отказ маленького ребенка надеть маску.

Также ridus.ru рассказывал о том, как фотомодель Playboy и Instagram-инфлюенсер Ив Дж. Мэри рассорилась с американской авиакомпанией Southwest Airlines, которая едва не сняла молодую женщину вместе с сыном с рейса за нарушение дресс-кода.

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