В Рязанской области суд арестовал подозреваемую в истязании детей

Решением суда жительница Рязанской области заключена под стражу по подозрению в истязании и жестоком обращении со своими малолетними детьми 2019 и 2020 годов рождения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Следствием установлено, что подозреваемая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязательства.

В частности, она не кормила своих маленьких детей и не принимала никаких мер по обеспечению их питанием.

«Постановлением Рыбновского районного суда ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой удовлетворено», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее в Омске был задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с 5-летним сыном и 8-летней дочерью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних».

Поводом для начала доследственной проверки стала появившаяся в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, находясь в частном доме, с силой кидает детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, эти кадры были сняты матерью детей

На допросе Эдуард Э. заявил, что до этого ни разу не поднимал на сына и дочь руку. Сам себя он охарактеризовал как «хренового отца, который позволяет себе ужасные вещи».