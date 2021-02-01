найти ×
   
  • USD
    75.51
  • EUR
    91.54
СохранитьСохранено0
×

-106768

В Рязанской области суд арестовал подозреваемую в истязании детей

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Решением суда жительница Рязанской области заключена под стражу по подозрению в истязании и жестоком обращении со своими малолетними детьми 2019 и 2020 годов рождения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Следствием установлено, что подозреваемая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязательства.

В частности, она не кормила своих маленьких детей и не принимала никаких мер по обеспечению их питанием.

© flickr.com

© flickr.com

«Постановлением Рыбновского районного суда ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой удовлетворено», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее в Омске был задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с 5-летним сыном и 8-летней дочерью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних».

Поводом для начала доследственной проверки стала появившаяся в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, находясь в частном доме, с силой кидает детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, эти кадры были сняты матерью детей

На допросе Эдуард Э. заявил, что до этого ни разу не поднимал на сына и дочь руку. Сам себя он охарактеризовал как «хренового отца, который позволяет себе ужасные вещи».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Шанс на понимание: в Южной Корее сделали «умный» ошейник для собак
503466читать позжечитаю позже
История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
106262читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета

Эксперт предупредил о возможных проблемах.

-205197читать позжечитаю позже

Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-1928 января

Совет на эту тему дал главврач московской поликлиники.

-305514читать позжечитаю позже