В Мосгорсуде раскрыли способ получения крупнейшей в РФ взятки депутатом ГД

На первом судебном заседании по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении крупнейшей взятки в России на сумму свыше 3 млрд рублей, прокурор огласил обвинительное заключение.

Из него следует, что предприниматели Константин Овчинников и Алексей Башаев отчисляли с 2010-го по 2014 год в качестве вознаграждения наличные средства Белоусову и его покровителю Михаилу Юревичу, который на тот момент был губернатором Челябинской области. В обмен на 20% прибыли им предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции».

Прокурор также раскрыл способ получения взятки Белоусовым. Оказалось, что парламентарию помогали жена и теща.

Как сообщает «Коммерсант», в Челябинске взятки передавались теще депутата, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала его жена. Ежемесячно эта сумма составляла 10 млн рублей, а за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд рублей.

Свою вину он не признает, а его защита указывает, что бизнесменов привлекли к уголовной ответственности за хищения бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области, но они в ходе следствия заявили, что деньги были не похищены, а выплачены на взятки Белоусову и Юревичу. В результате следствие позволило коммерсантам покинуть Россию. Уехал из страны и экс-губернатор. Таким образом, на скамье подсудимых оказался один Белоусов.

Напомним, в декабре 2018 года депутаты Госдумы лишили Белоусова неприкосновенности в ходе закрытого заседания, а 15 марта 2019 года он был задержан в Екатеринбурге во время допроса по делу о взятке.

Тем не менее Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в аресте Белоусова.

В апреле 2019 года стало известно. что супруга депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова увеличила за год свой доход на 750 млн рублей. Согласно декларациям, представленным на сайте Госдумы, в 2018 году ее доход составил 1,02 млрд рублей. При этом в 2017-м он составлял лишь 266,7 млн рублей.