Во Франции прошли манифестации против искусственного оплодотворения

В воскресенье, 31 января, на улицы французских городов вышли тысячи манифестантов, протестующих против законопроекта о биоэтике.

Он дает право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца.

Выступившая организатором акций ассоциация La Manif pour Tous («Манифестация для всех») сообщила, что главный митинг состоялся в Париже. Более 5 тысяч демонстрантов собрались у здания минздрава с требованием отказаться от данного законопроекта.

В руках у многих участников акции были плакаты с надписями «Свобода, равенство, отцовство» и «Мы хотим лучшего мира».

При этом одни из манифестантов считают, что искусственное оплодотворение следует запретить совсем, другие же допускают подобную процедуру, но лишь при наличии официального подтверждения брака между мужчиной и женщиной.

В Лионе, по данным организаторов, на демонстрацию вышли около 3 тысяч человек. Во время акции не обошлось без столкновений сторонников и противников законопроекта. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Демонстрации также прошли в Дижоне, Коньяке и других городах. Накануне аналогичные манифестации состоялись в Лилле, Бордо, Анжере, Ренне и Страсбурге.

Как отмечает ТАСС, законопроект о биоэтике планируется рассмотреть в Сенате во втором чтении 2 февраля. На данный момент во Франции запрещено искусственное оплодотворение для однополых пар и одиноких людей, а также использование биоматериала мертвого донора.

Согласно нынешнему законодательству, семейная пара должна состоять в браке не менее двух лет, прежде чем получить доступ к данной процедуре.

Примечательно, что новый законопроект был одним из предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона. В свою очередь министр здравоохранения страны Оливье Веран выступает за принятие парламентом данного законопроекта до лета 2021 года.

Акции протеста против предоставления свободного доступа к технологиям искусственного оплодотворения для однополых пар проходят в Париже уже не первый год. Например, многотысячные шествия проходили в октябре 2019 года и январе 2020-го.