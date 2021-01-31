Мужчина попытался покончить с собой в центре Москвы

В центре столицы был предпринята попытка самоубийства.

«Мужчина попытался убить себя на Тверской улице в Москве», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

До приезда МЧС очевидцы и сотрудники полиции пытались ему помочь.

В результате его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, уточнил собеседник агентства.

В настоящее время выясняется мотив поступка.

По данным «112», мужчину зовут Виктор Руденко. Согласно имеющейся у паблика информации, он стал жертвой мошенников, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

Как сообщил «РИА Новости» источник, мужчина, предпринявший попытку самоубийства, состоял на учете в психдиспансере,



Ранее ridus.ru писал о том, что редактор нижегородского издания «Коза пресс» Ирина Славина покончила с собой. Самоубийство она совершила в центре города, неподалеку от здания управления МВД.

