МВФ назвал объем госдолга во всем мире

Общий государственный долг во всем мире вырос к концу 2020 года до 97,6% ВВП.

Годом ранее он составлял 83,5% ВВП.

По прогнозам, в 2021 году данный показатель может увеличиться до 99,5% ВВП.

В денежном эквиваленте совокупная сумма госдолга составила в 2020 году 89,6 трлн долларов.

«Глобальные меры бюджетной поддержки в размере 14 трлн долларов способствуют спасению жизней и сохранению средств к существованию, а также смягчают последствия пандемии для потребления и объема производства», — приводит «Интерфакс» сообщение Международного валютного фонда (МВФ).

В нем также отмечается, что в совокупности с экономическим спадом, который вызывает снижение доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетных дефицитов.

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Кроме того, обращается внимание на то, что необходимо уравновесить поддержку краткосрочного спроса в целях восстановления экономики с экономической устойчивостью в среднесрочной перспективе. Ключевым элементом таких стратегий должны стать налоговые реформы в целях стимулирования всеобъемлющего роста, говорится в документе.

По данным МВФ, задолженность развитых стран повысилась со 105% в конце 2019 года до 123% в конце декабря 2020-го. В 2021 году ожидается повышение до 125%.

В частности, госдолг США достиг в 2020 году почти 129% ВВП против 108% годом ранее. В этом году МВФ прогнозирует его рост до 132,5% ВВП с учетом двух масштабных пакетов финансовой помощи экономике страны на 2,2 трлн долларов и 900 млрд долларов.

Согласно прогнозу фонда, в большинстве стран мира в 2021 году понизятся бюджетные дефициты. Это произойдет благодаря автоматическому росту доходов и снижению расходов при восстановлении экономики, а также прекращению ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Однако сокращение бюджетных расходов может замедлить восстановление экономики, темпы и масштабы которого остаются неопределенными.

Следует ожидать, что в 2021 году развивающиеся страны и многие страны с формирующимся рынком ужесточат налогово-бюджетную политику.

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