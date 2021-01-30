найти ×
   
  • USD +0.07
    76.25
  • EUR +0.17
    92.30
СохранитьСохранено0
×

305018

Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о взятке

Small f1a6d446e0
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

По делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере в Москве арестованы заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов.

Также арестован предполагаемый взяткодатель — глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.

Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Отмечается, что Малютина подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, а Томилову и Зотовой инкриминируется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

© ТАСС/ Владимир Смирнов

© ТАСС/ Владимир Смирнов

Как писал ранее ridus.ru, в 2020 году МВД зарегистрировало более 3,6 тысячи случаев дачи взятки — это на 15% больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что на рост этого показателя повлияла пандемия коронавируса: люди старались решить проблемы и поправить свое финансовое положение.

В апреле прошлого года по подозрению во взяточничестве в Москве задержали следователя ОМВД РФ по району Марьино и адвоката. Они собирались за денежное вознаграждение прекратить расследование уголовного дела о присвоении и растрате.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Стоит ли спать со смартфоном: так ли безвредны наши гаджеты
219188читать позжечитаю позже
Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
4019625читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Белая гадость»: хозяин снял первое знакомство кота со снегом

Животное явно не в восторге от встречи с новым неизвестным веществом.

308712читать позжечитаю позже

Юмор
«Встань, как следует»: пес поставил кота на место во время съемки18 января

Во всем должен быть порядок.

51027185читать позжечитаю позже