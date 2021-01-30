Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о взятке

По делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере в Москве арестованы заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов.

Также арестован предполагаемый взяткодатель — глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.

Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Отмечается, что Малютина подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, а Томилову и Зотовой инкриминируется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

© ТАСС/ Владимир Смирнов

Как писал ранее ridus.ru, в 2020 году МВД зарегистрировало более 3,6 тысячи случаев дачи взятки — это на 15% больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что на рост этого показателя повлияла пандемия коронавируса: люди старались решить проблемы и поправить свое финансовое положение.

В апреле прошлого года по подозрению во взяточничестве в Москве задержали следователя ОМВД РФ по району Марьино и адвоката. Они собирались за денежное вознаграждение прекратить расследование уголовного дела о присвоении и растрате.

