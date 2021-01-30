Коньячный завод «Дербент» обвинили в загрязнении окружающей среды

Уголовное дело по статье «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде» возбуждено в отношении коньячного завода «Дербент».

Это предприятие уличили в сбросе вредных отходов на прилегающую территорию, в том числе на частные домовладения.

По данным следствия, с 2019 года неочищенные отходы производственной деятельности завода, расположенного в городе Дагестанские Огни, затапливали находящиеся вблизи домовладения, а загрязняющие вещества в составе сточных вод проникали в почву.

«Незаконными действиями должностных лиц завода окружающей среде причинен вред в размере 4,4 миллиона рублей», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Дагестану.

В настоящее время устанавливаются должностные лица, допустившие эти нарушения, и рассматривается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение властям регионов определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, подлежащие первостепенной ликвидации. Их перечень должен быть предоставлен в Министерство природных ресурсов и экологии.

Кроме того, Абрамченко назвала 12 российских городов с самым грязным воздухом.

Как сообщал ridus.ru, в 2020 году Россия побила рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет доступной статистики — только в третьем квартале было отмечено почти столько же (125) случаев загрязнения воздуха, сколько за весь 2010 год с его пожарами на торфяниках.

