Фейки недели: баснословная заначка Ефремова и наркотики Тимы Белорусских

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Ефремов спрятал от жены заначку в 80 миллионов рублей

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание, а смертельное ДТП, спрятал от жены 80 миллионов рублей в банковской ячейке, сообщил на этой неделе Telegram-канал Mash. Журналисты также писали, что дело может дойти до развода, если супруга артиста Софья Кругликова не получит доступ к деньгам в самое ближайшее время.

«Мать троих детей артиста — Софья Кругликова — пытается получить доступ к этим деньгам со времён рассмотрения апелляционной жалобы Ефремова. Но тот чахнет над своим златом даже дистанционно и не хочет давать жене ни копейки», — заявили авторы канала Mash.



Новость опроверг адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин. По его словам, Софья Кругликова получила доступ к ячейке, где хранятся миллионы актера, еще в декабре прошлого года. Так что ни о каком разводе речи пока не идет.

«Это вранье от первой до последней строчки», — сказал Хархорин в интервью РИА Новости.



Два килограмма гашиша для певца Тимы Белорусских

Еще одним героем фейк-ньюс стал певец из Республики Беларусь Тима Белорусских.

29 января СМИ заявили, что артист был задержан в Минске. При обыске его квартиры правоохранители обнаружили два килограмма гашиша. По данным сотрудников прессы, Тиму Белорусских задержали еще 10 января, а через два дня отпустили под домашний арест.

Позже певец опроверг данную информацию: «Ребятки, заявляю вам открыто: все, что вы читаете и видите, — это неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Расходимся».

Тиму поддержала его жена. Она попросила поклонников артиста не верить взбросам, назвав историю с задержанием черным пиаром.

Затем к обсуждению дела Белорусских подключилось управление Следственного комитета РБ по Минску. В официальном заявлении следователей указано, что Тима действительно был задержан, но задержание проходило вовсе не так, как рассказывали об этом в СМИ.

По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство гашиш массой 0,4 грамма. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси — говорится в пресс-релизе СК.

Правоохранители уточнили, что певца освободили под залог до суда.

Telegram-канал Mash проинформировал, что полиция отпустила Белорусских домой, взяв с него обещание отказаться от поддержки митингов против действующего президента РФ Александра Лукашенко.



«Белорусских надеялся получить условку, а инфу про задержание должны были держать в тайне», — пишет канал Mash.



Тотальный переход школ на шестидневку

Недостоверной оказалась еще и информация о тотальном переходе российских школ на шестидневку, указали в Минпросвещения РФ.

Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах — не соответствует действительности. Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется, — говорится посте, опубликованном в опубликованном в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».

В министерстве призывают родителей пользоваться надежными источниками информации и не доверять сомнительным вбросам.

