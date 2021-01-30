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Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в РКН

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© Коллаж/Ridus.ru

© Коллаж/Ridus.ru

Роскомнадзор потребовал от руководства ведущих социальных сетей — TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» — прислать своих представителей в ведомство для «разъяснения отвественности указанных онлайн-платформ за неудаление призывов к участию в несанкционированных массовых акциях».

«Призывы к участию в незаконных митингах влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», — отметили в Роскомнадзоре.

Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления, добавили в ведомстве.

Ранее комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить TikTok из App Store и Google Play, если соцсеть продолжит распространять противоправный контент, связанный с привлечением несовершеннолетних подростков к участию в несанкционированных митингах, которые должны состояться 31 января.

В то же время «Лига безопасного интернета», РОЦИТ и АППСиМ направили руководству ведущих социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники») письма, в которых призвали интернет-платформы не допускать распространения противоправного контента и соблюдать действующее законодательство РФ.

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