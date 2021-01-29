Власти Москвы объявили о введении 31 января ряда ограничений

В связи с намечающимися 31 января несанкционированными акциями в центре Москвы городские власти запланировали ряд ограничений.

В частности, в тех районах, где планируется ограничить движение, будут закрыты некоторые кафе и магазины.

«Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», — сообщил ТАСС глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в московском главке полиции предупредили, что 31 января в центре столицы будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 на вход и выход закроют станции метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Уточняется, что все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Как сообщал ridus.ru, комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить TikTok из App Store и Google Play, если соцсеть продолжит распространять противоправный контент, связанный с привлечением несовершеннолетних подростков к участию в несанкционированных митингах, которые должны состояться 31 января.

«Лига безопасного интернета», РОЦИТ и АППСиМ направили руководству ведущих социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники») письма, в которых призвали интернет-платформы не допускать распространения противоправного контента и соблюдать действующее законодательство РФ.



Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.