При столкновении маршрутки и фуры под Самарой погибли десять человек

В Самарской области междугородняя маршрутка столкнулась с фурой, в результате чего погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в региональном СУ СКР, на 878 км трассы М-5 «Урал» произошло столкновение грузовика и рейсового автобуса, который следовал в Сызрань.

В региональном ГУ МВД уточнили, что фуру с прицепом занесло на трассе. По данным ведомства, в районе населенного пункта Заборовка столкнулись грузовик DAF, «Шевроле Нива» и пассажирский микроавтобус Citroen.

По предварительной информации, причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон, сообщили ТАСС в СУ СК по региону.

Также стало известно, что в автобусе находился маленький ребенок, он остался жив.



По поручению главы региона для эвакуации пострадавших в больницы была задействована санавиация.



В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

