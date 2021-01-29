При столкновении маршрутки и фуры под Самарой погибли десять человек
- 29 января 2021, 20:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Самарской области междугородняя маршрутка столкнулась с фурой, в результате чего погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в региональном СУ СКР, на 878 км трассы М-5 «Урал» произошло столкновение грузовика и рейсового автобуса, который следовал в Сызрань.
В региональном ГУ МВД уточнили, что фуру с прицепом занесло на трассе. По данным ведомства, в районе населенного пункта Заборовка столкнулись грузовик DAF, «Шевроле Нива» и пассажирский микроавтобус Citroen.
По предварительной информации, причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон, сообщили ТАСС в СУ СК по региону.
Также стало известно, что в автобусе находился маленький ребенок, он остался жив.
По поручению главы региона для эвакуации пострадавших в больницы была задействована санавиация.
В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
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