Еще один российский фильм заработал в прокате более двух миллиардов рублей

Собрав в российском прокате более 2 миллиардов рублей, фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» стал четвертой отечественной картиной, добившейся такого достижения.

Лента Дмитрия Дьяченко, являющаяся продолжением «Последнего богатыря» (2017), вышла на экраны 1 января 2021 года.

На сегодняшний день ее успели посмотреть почти 7 миллионов зрителей.

Как сообщили в пресс-служба компании Disney, ранее рубеж 2 млрд рублей сумели преодолеть только три российских фильма: «Холоп» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т -34» Алексея Сидорова.

«Последний богатырь», стартовавший в прокате 26 октября 2017 года, собрал за первый месяц 1,68 млрд рублей.

Как писал ранее ridus.ru, в центре сюжета сиквела — история москвича Ивана, который попал в сказочный мир Белогорье, где живут герои самых популярных сказок — богатыри, волшебники, Кощей Бессмертный и многие другие. Ивану предстоит сражаться со своими друзьями против ведьм, которые угрожают Белогорью, а также поучаствовать в турнире богатырей. Сам Иван является потомком Ильи Муромца, но богатырской силой не обладает.

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и Елена Валюшкина.

Как рассказал ТАСС режиссер фильма Дмитрий Дьяченко, уже смонтирована третья часть киносказки, которая, скорее всего, станет завершающей. Ее планируется выпустить на экраны в конце 2021 года.