Стало известно, кому на самом деле принадлежит самый дорогой дом в Барвихе

Информация издания «Проект» о том, что выставленный на продажу «дворец» в подмосковной Барвихе принадлежит сыну главы Росгвардии Роману Золотому, оказалась фейком. Об этом свидетельствуют копии соответствующих документов, которые разместил в своем Twitter-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно документам, настоящим владельцем особняка является бывший сенатор Виктор Пичугов. Некогда он считался самым состоятельным членом Совета Федерации.

«Пичугов подтвердил мне сегодня лично, что особняк принадлежит ему, и предоставил ряд документов в качестве доказательств. Выписка на Золотова-младшего касается соседнего земельного участка», — написал Хинштейн.

Ранее издание «Проект» сообщило, что после выхода фильма Алексея Навального о «дворце Путина в Геленджике» портал ЦИАН сделал подборку самых дорогих особняков, выставленных на продажу на этом сайте. Первое место в рейтинге занял дом в Барвихе, площадь которого составляет 3 тысячи квадратных метров. Журналисты «Проекта» заявили, что особняк принадлежит сыну главы Росгвардии Виктора Золотова.