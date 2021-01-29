Мурашко сообщил, когда пандемия коронавируса пойдет на спад в России

Переломными в ситуации с распространением коронавируса могут стать февраль и март, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что с этого времени пандемия должна начать отступать.

Во время рабочей поездки в Карелию Мурашко рассказал, что сейчас в стране достаточно коек для пациентов с коронавирусом, поэтому в случае необходимости людей лучше госпитализировать, особенно пожилых.

«Лучше госпитализировать раньше, и даже категорию лиц старше 80 лет», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, при заболевании можно положить в больницу даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений, чтобы максимально оказать помощь и сохранить пациенту жизнь и здоровье.

Мурашко добавил, что на этой неделе в регионы направят 2,7 миллиарда рублей, выделенных на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом.



Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объявил, что заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России начнется в марте. Текущую ситуацию с коронавирусом он назвал «фазой стабилизации».

В свою очередь, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции снизятся в России вдвое к середине весны.

